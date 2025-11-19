【モデルプレス＝2025/11/19】俳優の佐藤二朗が初の漫画原作を手掛け、脚本・主演を務める映画『名無し』（2026年5月全国公開）より、追加キャストが解禁。SUPER EIGHTの丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介が出演することが発表された。【写真】丸山隆平、肉体美披露◆丸山隆平ら「名無し」出演決定年内に撮影を行い、2026年5月の公開を予定している本作。丸山は「この世界の中に飛び込める事を、光栄に思います。観てくださる皆さん