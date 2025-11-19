ガールズグループME:Iが新たなアーティスト写真を公開し、2026年1月9日（金）にTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期オープニングテーマの新曲「LとR」の音源を配信することを発表した。本楽曲はTBS、BS11にて2026年1月から放送開始となる、TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の気持ちをイヤホンの”LとR”に例えて表現