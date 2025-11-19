高松南警察署 交際相手の女性（25）に暴行を加え、包丁を示して脅迫したとして、高松市の警備員の男（25）が18日、暴行と暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は18日午前6時40分ごろから午後0時5分ごろにかけて、高松市の交際相手の女性の自宅で、女性の顔を殴るなど暴行を加え、さらに包丁を示して「きょう、お前を殺すから」などと脅迫した疑いが持たれています。 女性は裸足