全日本プロレスは１８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。会見には、田村男児と組む佐藤光留を除く全選手が出席。Ｂブロックにエントリーした世界タッグ王者で初出場初優勝を目指すザイオンは、世界タッグベルトを掲げ「もうこのベルトを俺らから奪えるやつはいないんじゃないか。とにかく、俺達は一生懸命頑張って、このベルトをものにしたから、このま