ポーランドで16日、鉄道の線路が爆破された事件で、ロシアの情報機関に通じたウクライナ人2人が事件に関わっていたとポーランドの首相が明らかにしました。【映像】現場周辺を視察するトゥスク首相現地メディアによりますと、線路の爆破に関してポーランドのトゥスク首相は18日、ウクライナ東部ドンバス地方出身の2人が破壊工作に関わっていたことを特定したと発表しました。2人はこの秋にベラルーシ経由で入国し、長年、ロ