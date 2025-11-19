18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続落した。アメリカの半導体大手エヌビディアの決算発表を19日に控えるなか、AI（人工知能）関連銘柄への過剰投資が警戒され売り注文が膨らんだ。結局ダウ平均は、前の日と比べ498ドル50セント安い4万6091ドル74セントで取引を終えた。また、ハイテク株主体のナスダック総合指数は275・22ポイント安い2万2432・85だった。