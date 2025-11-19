テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が12日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。約4年半ぶりに復活する「たりないふたり」に言及した。佐久間宣行氏○「無観客だったからこそ、すごいことやってた」「たりないふたり」は、南海キャンディーズ・山里亮太とオードリー・若林正恭による漫才コンビ。2021年5月の無観客配信ライブをもって解散したが、今年12月に