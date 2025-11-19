「投資の失敗の前後で、大きく変わったことはないかな」そう語るのは、経営者の高橋和義さんだ。宮城県で機械設備工事会社を立ち上げ、年商17億円の企業に成長させた。その順風満帆に見える経営者人生の裏で、実は何度も“投資の地獄”を経験している。融資詐欺、先物取引、FX……知人への貸付金も合わせると、被害額は「2億円」を超える。桁違いの失敗を繰り返しながらも、事業を守り続けることができたのはなぜなのか。失敗の前