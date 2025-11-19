内閣府が１９日発表した９月の機械受注統計によると、企業の設備投資の先行きを示す「民間需要」（船舶・電力を除く、季節調整値）は前月比４・２％増の９２７８億円で、３か月ぶりにプラスとなった。基調判断は「持ち直しの動きに足踏みがみられる」で維持した。