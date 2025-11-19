ＪＲ西日本が、大阪・関西万博の来場者輸送などに力を尽くした社員に報いるため、一時金を支給することがわかった。賞与とは別枠で、１２月１９日以降に正社員らへ１２万円、契約社員には６万円を支払う。対象者は合計で約２万９０００人（１１月１日時点）に上る。ＪＲ西の最大労組・西日本旅客鉄道労働組合（ＪＲ西労組）が、万博や中期経営計画達成への現場社員の貢献を理由に申し入れ、会社側が応じた。ＪＲ西は万博で運