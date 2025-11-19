今年７月、IGアリーナのこけら落としにもなった大相撲名古屋場所で優勝したのが、平幕・琴勝峰（当時25）だった。もつれにもつれたこの場所、千秋楽の琴勝峰の相手は、新鋭の安青錦。琴勝峰が勝てば、すんなり13勝２敗での初優勝が決まるが、敗れれば安青錦との優勝決定戦に持ち込まれる展開となった。この一番、191cm、172kgの恵まれた体格の琴勝峰が落ち着いて攻めて、突き落としで勝利。弱冠二十歳で幕内に昇進、「ホープ」と言