「ボリビアは高地を離れるとそれほど脅威にはならない」サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月18日、「キリンチャレンジカップ2025」でボリビア代表（同76位）と対戦し、3-0で勝利した。サッカー王国ブラジル、アフリカの強豪ガーナに続く3連勝で年内ラストマッチを締め括った。この日の戦いぶりにスペイン大手紙は「日本は次回のワールドカップ（W杯）で侮れない存在であると証明した」と取り上げている。10月にブラジル