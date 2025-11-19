全日本プロレスは１８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。会見には、田村男児と組む佐藤光留を除く全選手が出席。昨年、準優勝だった宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．はＢブロックにエントリーした。スミスＪｒ．は昨年、優勝決定戦で斉藤ブラザーズに敗れたことを「実力の差というよりもタッグチームとしてのチームワークと、パートナーと一緒