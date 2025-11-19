プロボクシングのWBC&WBO統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（25＝米国、帝拳、22勝15KO）が2戦後にバンタム級へ転向すると明言した。米スポーツ専門局ESPNが18日（日本時間19日）に報じた。ロドリゲスは22日にサウジアラビア・リヤドで、井岡一翔（36＝志成）を2度破ったWBA同級王者フェルナンド・マルティネス（34＝アルゼンチン、18勝9KO）との3団体王座統一戦に臨む。「4団体統一が目標だ。