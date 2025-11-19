パレスチナ自治区・ヨルダン川西岸の検問所でテロ事件があり、少なくとも1人が死亡、けが人も出ています。【映像】現場周辺の様子イスラエル軍は18日、ヨルダン川西岸グッシュ・エツィオンの検問所で車が突っ込むテロ事件が起きたと明らかにしました。犯人は2人組で、このうち1人が車から降り、近くにいた人々を刃物で刺したということです。30代の男性が死亡し、ほかにも3人がけがをして病院で手当を受けています。イスラ