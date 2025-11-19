19日午前0時10分ごろ、大阪府守口市東光町2丁目付近の市道で軽乗用車とバイクが衝突する事故があった。バイクに乗っていた兵庫県尼崎市の男子中学生（14）と、10〜20代くらいとみられる男性が病院に搬送されたが死亡が確認された。守口署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで軽乗用車を運転していた大阪府東大阪市の会社員池田翼容疑者（26）を現行犯逮捕した。池田容疑者が右折時、直進してきたバイクと衝突したとみて