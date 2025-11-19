AIが「正解」を高速で出せる時代だからこそ、問われるのは「あなたはどう思うか？」という「世界観」です（写真：Nijieimu／PIXTA）AIには出せない「個性」を持つために必要なもの前編では、けんすう（古川健介）氏が自ら実践する「仕事の8割をAIに任せる」働き方と、それによって浮き彫りになる「人間の2割の仕事」、そして「エフェクチュエーション」のキャリア論について聞いた。後編では、新刊『AI時代に仕事と呼べるもの』（