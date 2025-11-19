１８９１年（明治２４年）創業の「加島茶舗」（松江市西茶町）と、島根県立松江北高２年の岩本実久さん（１７）が、抹茶の風味と香り、色合いを再現したノンカフェインの粉末「まるで抹茶」を共同開発した。ホウレンソウ９９％とバニラ１％の割合で粉末を組み合わせ、お湯や牛乳に溶かして飲む。大の抹茶好きという岩本さんの「ノンカフェインの抹茶を作りたい」との思いに、加島茶舗が応えた。（北瀬太一）■岩本さん発案一般