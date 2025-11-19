パレスチナ自治区ヨルダン川西岸のユダヤ人入植地で襲撃事件があり、1人が死亡、3人がけがをしました。イスラエル軍によりますと、ヨルダン川西岸のユダヤ人入植地で18日、パレスチナ人2人が車で歩行者らに突っ込んだあと、1人が車外に出て周囲の人々を刺したということです。救急当局は、1人が死亡、3人がけがをしたと発表しましたが、イスラエルメディアは、けがをしたうちの1人はイスラエル軍による銃撃が誤って当たり、重体だ