メ～テレ（名古屋テレビ） 18日、三重県伊賀市で住宅の母屋と離れが全焼する火事がありました。住人男性と連絡がとれていないということです。 消防と消防によりますと、18日午後6時20分ごろ、伊賀市治田で「住宅の屋根の上から火が見える」などと近くに住む人から119番通報がありました。 火は約3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての母屋と木造平屋建ての離れのあわせて2棟が全焼し、近くに停めてあった