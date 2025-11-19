テレビで放送されているバラエティ番組が、過剰ともいえるコンプライアンス重視により年々つまらなくなっている。『水曜日のダウンタウン』（TBS系）などいくつかの番組は奮闘しているが、世間を騒がせるおもしろい企画をテレビで見る機会は少ない。◆配信バラエティ台頭の中で存在感を増すABEMA一方で、勢いを増しているのが配信サービスで制作されるバラエティ番組である。大成功を収めている『DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）