アドベントカレンダーは、お手頃価格で探したい。クリスマスの気配がだんだん近づいてまいりました。クリスマスまでの楽しみとして年々人気が高まっているのが、「アドベントカレンダー」。みなさんはどのようなものか、知っていますか？アドベントは、ラテン語のAdventus（到来、接近の意味）が語源で、イエス・キリストの到来を待ち望む季節という意味を持つ言葉。アドベントカレンダーは、クリスマスイヴまでを1日1日楽