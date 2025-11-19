雲南省保山市にコーヒーの収穫シーズンが訪れた。現地のコーヒー農家は晴れた日を利用してコーヒーの実の摘み取りと加工を行っており、コーヒー園に活気溢れる光景が広がっている。新華網が伝えた。西側は高黎貢山に、東側は怒江に接する保山市は、その独特な河谷の乾熱気候によって、コーヒー栽培に最適な環境に恵まれている。同市は数年前から雲南省農業科学院熱帯亜熱帯経済作物研究所の支援を受け、ティピカ、ブルボン、ゲイシ