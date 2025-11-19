俳優の松山ケンイチさんは11月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「誰も傷つけない悪口選手権」を開催しています。【投稿】松山ケンイチの「誰も傷つけない悪口選手権」「あなた、人に嫌われる才能ないよ」松山さんは「【誰も傷つけない悪口選手権】誹謗中傷が飛び交うSNS時代だからこそ“誰も傷つかない悪口”をどうもこんにちは裁判官を日々演じているちょびっと法律家松山です」と投稿。SNSを使う際に気を付けたい法律を4つ