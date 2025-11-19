ロッテの育成1位で入団した谷村剛はプロ1年目の今季、44試合に出場して、打率.144、1本塁打、4打点の成績で終えた。谷村は「力強いスイングをずっと心がけていたんですけど、コンタクト力も上げてきました」と高校3年間で打撃を磨き、高校時代から木製バットでも練習してきた。将来は「吉田正尚選手のような強いスイングで、バッティングでチームの戦力になれたらいいなと思います」と意気込み、プロのスタートを切った。3月