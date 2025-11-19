W杯欧州予選でグループ最下位、しかも未勝利だったにもかかわらず、スウェーデンがプレーオフ進出を果たした。今回のプレーオフは、欧州予選各組２位の12か国に、UEFAネーションズリーグ（以下NL）の成績上位４か国を加えた16チームで争われる。この“NL枠”で選ばれたのが、グループBで１分４敗と惨憺たる成績に終わったスウェーデンだった。NL枠は、NLの順位表で上位のチームから順に、W杯予選で２位に入れなかった国を救