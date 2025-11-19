11月18日、静岡県下田市で無人のトラックが後退し、トラックと地面の間に挟まれた男性が死亡しました。 1118日午前10時頃、下田市吉佐美の建築現場前の細い坂道で、無人のトラックが後退し、トラックの背後にいた男性が、下げられていた「アオリ」と呼ばれるトラックの荷台の囲いの部分と地面の間に頭部をはさまれたということです。 この事故で、頭部を挟まれた下田市西本郷に住む建築業の男性（53）は、運ばれた病院で死亡が確