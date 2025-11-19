MLBは18日（日本時間19日）、西武の今井達也投手（27）が正式にポスティングされたと発表。獲得可能な選手として全30球団に公示された。交渉期限は来年1月2日午後5時（日本時間1月3日午前7時）まで。今井の代理人を務めるスコット・ボラス氏は12日（同13日）に行われたGM会議で「彼は大規模な球団を好んでいる。強豪に身を置き、高いレベルでプレーしたいと考えている」と今井の希望を明かした。米メディアは5年以上の契約年