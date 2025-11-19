東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値180.09高値180.29安値179.61 181.06ハイブレイク 180.68抵抗2 180.38抵抗1 180.00ピボット 179.70支持1 179.32支持2 179.02ローブレイク ポンド円 終値204.43高値204.75安値203.70 205.94ハイブレイク 205.34抵抗2 204.89抵抗1 204.29ピボット 203.84支持1 203.24支持2 202.79ロ&#1254