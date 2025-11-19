女優の森川葵（30）が19日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「元気だす」と書き出した森川。温かそうなオーバーサイズのフリースジャケットを着用した秋冬コーデを披露した。ファンからは「めっちゃかわいい」「大好き」「ますます奇麗」「元気で良かった」「あたたかくして体調に気をつけてくださいね」「私の元気の源」「あおいたんの笑顔で癒やされるし元気になる」などのコメントが寄せられた。