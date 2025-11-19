アメリカの情報機関が、サウジアラビアのムハンマド皇太子が承認していたと結論付けた2018年の記者殺害事件について、トランプ大統領は「皇太子は何も知らなかった」と擁護しました。トランプ大統領は18日、サウジアラビアのムハンマド皇太子をホワイトハウスに招き、会談しました。アメリカトランプ大統領「彼（皇太子）は何も知らなかった。それ以上は言わないでおこう。ゲストを困らせる必要はない」報道陣からアメリカの国家