・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９５５２．３０（－１２３．１３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３１８０．５３（－４０９．９９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９６７．９３（－１５１．０９） ・ロシア・ＲＴＳ ９９６．１４（＋２１．２８） 出所：MINKABU PRESS