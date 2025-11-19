・ＮＹダウ４６０９１．７４（－４９８．５０） 高値４６３８２．９２ 安値４５９１３．６０ ・Ｓ＆Ｐ５００６６１７．３２（－５５．０９） ・ナスダック総合指数２２４３２．８４（－２７５．２３） 出所：MINKABU PRESS