三井住友信託銀行の「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」（以下、ミライ研）は、全国約1万人（18歳〜69歳）を対象とした「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」を2025年1月に実施した。その結果のうち、頭金や金融資産と住宅ローンの関連性について分析したレポート、「“貯蓄はあるけど、頭金ゼロ”という選択」を公表した。住宅ローンの借り方の新しい潮流が見られるので、詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「