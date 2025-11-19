広島からドラフト３位指名を受けた勝田成内野手（２２）＝近大＝が１８日、大阪市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金５０００万円、年俸１０００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。関大北陽高出身の若武者は、同校の先輩にあたる前阪神監督・岡田彰布氏（６７）の背中を追うと宣言。将来的には通算２０００安打を達成して“岡田超え”に挑むと誓った。これから始まる明るい未来を思い描き、プロの世界で目標にしていく存在