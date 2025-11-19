サッカーの2026年W杯北中米大会欧州予選は18日、最終節の残り10試合が行われ、スペインとベルギー、スイス、オーストリア、スコットランドの5チームが新たに出場権を獲得した。B組のスイスは2位コソボと1―1で引き分け、勝ち点14で首位を確保。6大会連続13度目の出場となる。C組のスコットランドは勝ち点1差で追った首位デンマークとの直接対決を4―2で制して逆転突破を決めた。2―2の後半アディショナルタイムに2得点して勝