広島の育成・小船翼投手（１９）が順調な成長曲線を描いている。秋季キャンプに参加している高卒１年目の身長１９８センチ右腕はプロ入り後から体重も１０キロ以上増加。さらにフォーク、カットボールも新たに習得した。恵まれた体格から放たれるボールに新井貴浩監督（４８）も目を細める。小船には秋季キャンプで「ちょっと最初は力が入った」という出来事があった。キャンプ２日目でのブルペン投球。右腕の投球を２０分以上