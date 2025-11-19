大分市佐賀関で住宅など170棟以上が燃える大規模な火災が発生している。佐野格記者：こちらは、大分市の佐賀関漁港です。対岸からも激しく炎が燃え上がっているのがよくわかります。懸命な消火活動が続いています。大分県などによると、大分市佐賀関の火災は18日午後5時40分ごろ発生した。住宅など170棟以上が燃え、現場付近の住民とみられる70代の男性1人と連絡が取れなくなっているという。火は山にも燃え移ったとみられ、鎮火に