ダイソーをパトロールしていると、ケース付きのメイクパフを発見しました。スポンジを洗ったあとも管理がしやすく、持ち運びにも便利なので即購入。これが100円で手に入るなんて、ダイソーさん太っ腹ですよね。スポンジは乾いた状態でも、水を含ませても使える優れもの。ベースメイクの仕上がりも変わるので要チェック♪商品情報商品名：メイクパフ（しずく型、ケース付）価格：￥110（税込）