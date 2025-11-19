「広島秋季キャンプ」（１８日、日南）広島の佐々木泰内野手（２２）が１８日、侍ジャパンでの活動を終えて、宮崎県日南市で行われている秋季キャンプに再合流した。代表活動中には今オフにメジャー移籍を目指す巨人・岡本和真内野手（２９）から「打席での待ち方」の金言を授かった。将来的なフル代表選出にも強い意欲を示した佐々木に新井監督も「ゆくゆくはフルメンバーの代表入り」を期待。新井監督の主な一問一答は以下の