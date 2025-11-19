後半22分に投入されると相手DFの小突きをものともせず…日本代表は11月18日に行われた国際親善試合でボリビア代表に3-0と快勝し、年内の活動を白星で締めくくった。スコア上は完勝だが1-0とリードした後にはボリビアに主導権を握られる時間帯もあった。そうした展開で大きな役割を果たしたのが、途中出場した選手達であり、そのなかでも出色の活躍を見せたのが、オランダ1部リーグで得点ランクトップに立つFW上田綺世だった。