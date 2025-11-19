思い切って“トライ”した1年に森保一監督率いる日本代表は11月18日、国立競技場で行われた国際親善試合ボリビア戦（3-0）で年内ラストゲームを勝利で締め括った。指揮官の史上初の国際Aマッチ100試合目でもあった一戦では20歳のFW後藤啓介をテスト。北中米ワールドカップ（W杯）行きを史上最速で決めたことから、1年間を通して多くの新戦力がピッチに立つことができた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）◇◇