1秒でも無駄にしたくない忙しい朝。収納を見直すことも大切だと思い、早速ダイソーで便利な商品をゲットしてきました！毎日使う1軍コスメやメイクブラシを、賢く収納できる透明なケース。目当ての物をサッと取り出せるので、身支度がサクサク進みます！仕切りの数や大きさが絶妙で、効率よく収納できて使い勝手抜群です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メイクアップスタンド（7仕切り）価格：￥110（税込）販売シ