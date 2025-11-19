〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第38話が19日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、なんとかヘブン（トミー・バストウ）が求める「ビア」を手に入れ、お手伝いさんからのクビの危機を乗り越えたトキ（〓石あかり）。ヘブンに習ったスキップを司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）やサワ（円井わん）と練