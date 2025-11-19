なんだか机の上がごちゃごちゃ…。そんなときはダイソーの文具売り場で購入できる、引き出しケースがおすすめです。とにかく多機能で、さまざまなものをひとまとめにできるスグレモノ。しっかりと大きさがあって大容量なのに、お値段は驚きの550円（税込）です。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：多機能引き出しケース（仕切板付）価格：￥550（税込）販売ショップ：