レディースコミックの世界で活躍し、社会派の話題作でも知られた漫画家の榎本由美さんが11月4日に死去したことが、12日に更新された本人の公式インスタグラム（@yumi_enomoto）を通して家族から公表された。60歳だった。急性呼吸不全と診断され、61歳の誕生日（11月14日）を10日後に控えての急逝だった。亡くなる直前まで公私ともに交流の深かった2人の女性漫画家が、よろず～ニュースの取材に対し、思いを語