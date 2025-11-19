慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議以降、東北アジア情勢が穏やかではない。米中対立はトランプ政権発足後初の首脳会談によって辛うじて収拾されたものの、今回は中日間の対立が浮上した。高市早苗首相が台湾有事における集団的自衛権行使に言及した発言で引き起こされた今回の対立は、2012年の日本による尖閣諸島（中国名・釣魚島）の国有化当時の対立を上回る様相を呈している。今回の中日対立は突発的なも