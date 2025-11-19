近年、日本は高齢者人口が急増する一方で、家族が親の介護を担うケースも多くなっている。介護の現場では、介護者の負担軽減や要介護者の衛生面向上に繋がる「介護脱毛」が注目を集めている。「無人セルフ脱毛サロン i-Skin」はこのほど、生活全般で介助が必要な親の介護を行っている40代以上の男女234人を対象に、「介護脱毛」に対する意識調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】介護現場の実感あればこそ…4人に3人