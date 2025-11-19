購買力の観点からみたウォンの実質価値が金融危機当時の2009年以降で最も低い水準に落ち込んだ。国際決済銀行（BIS）によると、9月基準でウォンの実質実効為替相場（2020年＝100）は90．57と集計された。昨年12月の非常戒厳事態でウォン相場が1ドル＝1480ウォン水準に急落した当時の90．97より下がった。年間平均で見ると1〜9月基準90．87で、金融危機の衝撃が大きかった2009年の86．96以降で最も低かった。コロナ禍の2022年の94．