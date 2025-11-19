中国外交部は、高市早苗首相が台湾問題に日本が武力で介入する可能性に言及した発言の撤回と、直接の謝罪を要求した。中国外交部の毛寧報道官は18日の定例会見で、この日行われた劉勁松アジア局長と、日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長との協議の結果を伝え、こうした立場を明らかにした。毛報道官は「中国は日本側に対し、誤った発言を撤回し、中国に関わる問題でこれ以上問題を引き起こさず、誤りを認めて正す実際の行動によ